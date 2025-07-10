Слуцкий: РФ и Турция внесли вклад в урегулирование ирано-израильского конфликта

Лидер ЛДПР отметил близость позиций Москвы и Анкары по вопросам обеспечения мира

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Турция внесли ощутимый вклад в урегулирование ирано-израильского кризиса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с председателем комиссии турецкого парламента по международным делам Фуатом Октаем.

"Наши обе страны внесли серьезный вклад в урегулирование конфликта вокруг сектора Газа, недавнего ирано-израильского конфликта, который, по сути, еще не до конца успокоился", - сказал он.

Политик отметил близость позиций Москвы и Анкары по вопросам обеспечения мира. "Это архиважные для наших стран вопросы движения к миру, а не к войне, к стабильному сотрудничеству в центральной и южной части Большой Евразии. Мы будем, как раньше, действовать сообща в плоскости парламентской дипломатии, встречаться как можно чаще, чтобы наш совместный результат был более знаковым для мира и стабильности региона", - указал он.