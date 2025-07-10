В Оренбуржье начался прием документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы

Период приема документов на регистрацию продлится до 16:00 мск 15 июля.

ОРЕНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбургской области начала прием документов на регистрацию от кандидатов на должность губернатора региона, сообщается в Telegram-канале комиссии.

"Рабочая группа избирательной комиссии Оренбургской области 10 июля приняла документы от Оксаны Валерьевны Набатчиковой, выдвинутой избирательным объединением "Региональное отделение социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Оренбургской области". В том числе она представила 247 подписей в свою поддержку, а также пакет документов по трем кандидатурам для назначения в Совет Федерации в случае своего избрания", - сказано в сообщении.

В облизбиркоме отметили, что для прохождения регистрации все кандидаты должны собрать от 236 до 247 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав, избранных на прямых выборах. Период приема документов на регистрацию продлится до 18:00 (16:00 мск) 15 июля.

Президент России Владимир Путин 26 марта назначил врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, ранее возглавлявшего правительство ДНР. Экс-глава региона Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Голосование на досрочных выборах пройдет 12, 13 и 14 сентября. О своем участии в выборах заявили временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Солнцев ("Единая Россия"), Рамиль Гафаров ("Коммунисты России"), Карина Салихова ("Новые люди"), Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия") и Денис Батурин (КПРФ).