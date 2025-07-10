Лавров и Ван И выступили против планов НАТО по милитаризации АТР

Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Это включает попытки размещения в регионе военной инфраструктуры по стандарту НАТО, отметили главы МИД России и Китая

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И выступили против планов Североатлантического альянса по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов по милитаризации региона, включая попытки по размещению там военной инфраструктуры по стандарту НАТО", - отметили на Смоленской площади.

Как отметили в министерстве, стороны подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР.

"Стороны обменялись оценками ситуации в урегулировании ряда региональных и международных проблем, сотрудничества двух стран на площадках ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати и АТЭС", - добавили в МИД РФ.

При этом министры дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности системы глобальных отношений. "Беседа, подтвердившая близость или совпадение подходов по обсуждавшимся вопросам, прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства", - заключили в министерстве.