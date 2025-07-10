Лавров и глава МИД Лаоса обсудили укрепление экономических и гуманитарных связей

Стороны также подняли вопросы состояния и перспектив развития двусторонних отношений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан обсудили шаги по расширению экономических и гуманитарных связей между странами, а также укрепление правовой базы двусторонних отношений. Об этом говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, акцентирована важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних связей", - указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ также добавили, что в ходе переговоров "была выражена уверенность, что предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях выведут двустороннее партнерство на новый качественный уровень".

Встреча состоялась в Куала-Лумпуре, где Лавров находится с визитом с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также прорабатывается его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Малайзии сроком на год.