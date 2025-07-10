В Кремле прокомментировали ситуацию с открытием аэропорта Геленджика

Вопросы безопасности стоят во главе угла при принятии решений, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вопросы безопасности стоят во главе угла при принятии решений об открытии аэропортов в Геленджике и Крыму. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] - это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров - это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал представитель Кремля.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.