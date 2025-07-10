Песков: Россия ждет от Киева сигналов о выходе на новый раунд переговоров

Пресс-секретарь президента РФ не считает, что переговорный процесс застопорился

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия ожидает сигналов от украинской стороны, говорящих о готовности или неготовности к возобновлению прямых переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас таких сигналов нет, в связи с чем СВО продолжается, а обстановка на земле для Украины меняется ежедневно.

"Нет, я так не думаю", - сказал Песков в ответ на вопрос, считает ли он, что переговорный процесс по Украине застопорился. "Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева и [от] представителей режима о желании или о нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров. Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день".