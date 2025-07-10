Лавров и вице-премьер Камбоджи подписали план межмидовских консультаций

Церемония состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы. Церемония состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Стороны поприветствовали друг друга перед началом переговоров. Лавров поздравил Сокхона с переназначением на ту же должность в правительстве и выразил уверенность, что это обеспечит продолжение курса Камбоджи на развитие отношений с РФ. Камбоджийский министр в свою очередь поздравил Лаврова с 80-летием Великой Победы, а также с прошедшим Днем России.

Глава МИД РФ ранее провел переговоры с китайским коллегой Ван И, министрами иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, Малайзии Мохамадом Хасаном и Шри-Ланки Виджитом Хератом. У него также запланирована встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.

На полях мероприятий по линии АСЕАН у российского министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Министр находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он уже принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН, позже пройдут совещания Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).