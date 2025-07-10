Володин: решение ЕСПЧ по ходатайству Ле Пен показывает права человека в Европе

В то же время в России сохранились демократические нормы, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Отклонение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) ходатайства лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах, демонстрирует, в каком состоянии находится демократия и права человека в Европе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вот о чем надо всегда думать и понимать, в каком состоянии находится демократия и права человека в Европе. Это те, кто нас на протяжении десятилетий унижал, критиковал и говорил, что у нас нет прав человека. Они взяли, лишили права избираться, лидера партии, имеющего рейтинг выше, чем у этого Макрона, ее лишили избирательных прав и говорят, а это не несет непоправимого вреда", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

В то же время в России, отметил он, сохранились демократические нормы. "Мы демократически все эти нормы и правила с вами выстрадали, сохранили и сейчас опираемся на них", - добавил председатель Госдумы.

Володин призвал депутатов дорожить свободой в обсуждении вопросов. "Давайте делать все, чтобы наш диалог с вами строился на принципах уважения друг друга, и чтобы мы, понимая вызовы и объединив возможности, делали все для того, чтобы страна была сильнее", - подчеркнул он.