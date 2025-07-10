Также это показывает приближение краха, указал член парламентского комитета по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Применение украинскими войсками химического оружия в ходе СВО говорит о критическом состоянии ВСУ и приближении краха киевского режима. Таким мнением поделился с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил, что Россия фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине систем их массового производства. По его словам, РФ обратилась к организации с просьбой об оказании технической помощи в связи с обнаружением на освобожденных от украинских формирований территориях комплектов самодельных взрывных устройств с токсичными химикатами.

"По сути, само решение киевской хунты на системной основе использовать запрещенное в мире химическое оружие говорит об их (ВСУ - прим. ТАСС) критическом состоянии и приближающемся крахе, что требует от нас усиления военного давления по принуждению украинских неонацистов и их западных спонсоров к миру" - сказал Шеремет.

Депутат отметил, что российская сторона постоянно обращалась в международные институты с просьбой направить экспертов для фиксации использования химического оружия Киевом, однако МАГАТЭ и коллективный Запад ответили бездействием.

"Хотя международное сообщество хорошо помнит ряд ярких примеров, таких как злополучные "пробирки Пауэлла", с громким осуждающими криками Запада, что дало им (странам Запада - прим. ТАСС) абсолютно надуманный повод для вторжения и разрушения суверенного Ирака. В свете этих событий освободительная война против преступного украинского режима дает полное право России исключить всякое сюсюканье и избирательное применение своего нехимического мощного оружия, действуя еще более решительно", - отметил Шеремет.