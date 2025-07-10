Депутат Белик: часть химоружия ВСУ получают в рамках военной помощи Запада

Это нужно западным странам для усиления собственного геополитического влияния посредством Украины в качестве полигона для испытания разных видов оружия, отметил член комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украина получает часть химического оружия, информация об использовании которого уже появлялась, в рамках военной помощи от странам Запада, уверен член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил, что Россия фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине систем их массового производства.

"Разумеется, Украина без содействия Запада не имела бы возможности производить подобного рода оружие, для этого необходимы производственные мощности и соответствующие компоненты, в том числе привезенные из-за рубежа. Ну а какие-то виды химоружия Украина в принципе получает в виде поставок", - сказал Белик ТАСС.

Он выразил уверенность, что оборудованием и специалистами Киеву могут помогать страны Запада. "Западу все это нужно для усиления собственного геополитического влияния посредством Украины в качестве полигона для испытания разных видов оружия, в том числе химического, и достижения своих амбициозных целей", - пояснил он.

Белик допустил, что руководство Украины может в будущем использовать химическое оружие для различных провокаций.

"Когда аргументы на поле боя иссякают, Киев использует запрещенные методы. Факты применения на передовой снарядов с отравляющими веществами фиксировались и ранее, поэтому не исключено, что они будут повторяться. Провокации с химикатами - один из способов давления на нашу страну. Украина может создать потенциально опасно ситуацию и не в зоне боевых действий, чтобы обвинить в этом Россию, так что нам следует ко всему быть готовыми и привлекать внимание общественности к тому, что делают Киев и его союзники [в части подготовки химического оружия]", - уточнил собеседник агентства.