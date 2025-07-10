ГД приняла в I чтении законопроект о ремонте памятников участникам военных конфликтов

Документом предлагается распространить упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах также и других военных конфликтов, таких как Первая мировая война, Русско-японская война 1904-1905 годов и другие

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении упрощенного порядка проведения ремонтных работ не только на памятники о событиях и участниках Великой Отечественной войны, но и на объекты культурного наследия, посвященные событиям и участникам всех остальных военных конфликтов.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и всеми членами комитета СФ по науке, образованию и культуре в полном составе, включая председателя комитета Лилию Гумерову, в феврале. Изменения предлагается внести в статьи 9 и 20 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". Согласно действующему законодательству закреплено полномочие Министерства культуры России по утверждению перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (ОКН), включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ, выявленных ОКН (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

Законопроектом предлагается распространить упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах также и других военных конфликтов, таких как Первая мировая война, Русско-японская война 1904-1905 годов и другие. "Такие объекты по своим характеристикам аналогичны Объектам ВОВ", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.