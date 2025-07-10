Переговоры Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре завершились

Встреча длилась около часа

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре завершилась. Переговоры стартовали в 13:14 мск и продлились почти час, передает корреспондент ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. В прошлый раз Лавров и Рубио встречались в Эр-Рияде 19 февраля на переговорах делегаций РФ и США.

Помимо Лаврова российскую сторону на встрече представляли начальник отдела департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Посылкин, а также и. о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов.

В делегацию США, помимо Рубио, входили заместитель госсекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.

Российско-американские переговоры вызвали ажиотаж у представителей прессы. Журналисты тесной толпой ждали как начала, так и завершения встречи.

Визит Лаврова в Малайзию

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он уже принял участие в заседаниии глав МИД в формате Россия - АСЕАН, позже пойдут совещания Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Глава МИД РФ ранее провел переговоры с китайским коллегой Ван И, министрами иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, Малайзии Мохамадом Хасаном, Камбоджи Праком Сокхоном и Шри-Ланки Виджитом Хератом. У него также состоялась встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.