Эксперт Степанов: решение ГП РФ по Йелю - шаг к образовательному суверенитету

Военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС рассказал, что в 1990-х годах России был навязан стандарт приоритета получения западных дипломов об образовании, которые открывали путь на высокие позиции в ключевые госструктуры, корпоративный сектор

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Генпрокуратуры РФ о признании Йельского университета нежелательной в РФ организацией - только первый шаг на пути к достижению образовательного суверенитета. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Признание Йельского университета нежелательной организацией - это лишь первый шаг на пути корректировки подхода к формированию элит и взращивания здесь национально ориентированных кадров для защиты национальных интересов и определения вектора будущего развития на основе наших суверенных образовательных программ", - сказал он.

Эксперт рассказал, что в 1990-х годах России был навязан стандарт приоритета получения западных дипломов об образовании, которые открывали путь на высокие позиции в ключевые госструктуры, корпоративный сектор, глобально ориентированные организации, включенные в единый западный транснациональный контур. При этом, по словам Степанова, в Йельском и многих других западных университетах генерируется антироссийская повестка, а сами они являются в том числе базой для подбора кадрового состава в западное разведсообщество.

Этот факт не скрывается, более того, в США развивают программу Intelligence Fellowship под эгидой ЦРУ, которая в публичном пространстве популяризирует разведывательную работу в интересах правительства Америки. В рамках этой программы спецслужбы напрямую работают со студенческим сообществом, подбирая наиболее ценные с точки зрения интеллектуального потенциала, навыков и возможностей кадры для последующего включения их в постоянный действующий состав и агентурный аппарат профильных ведомств. Программа является открытой, высокопоставленные руководители разведки проводят личные встречи со студентами и будущими возможными сотрудниками профильных учреждений в рамках повышения публичности и популяризации профессии.

Поэтому, по мнению эксперта, логично признавать подобные учебные заведения нежелательными, а их выпускников не допускать к должностям, связанным с работой с закрытой информацией в отечественных госучреждениях. Он считает, что необходимо ограничить влияние всех западных образовательных учреждений, программы которых направлены на вмешательство в дела других государств. "Решение Генпрокуратуры должно распространяться не только на Йель, но и на все западные "элитные" центры и топ-университеты, в частности, относящиеся к "Лиге плюща", в которых куется западный политический истеблишмент и которые в настоящий момент во многом выступают центрами взращивания русофобских нарративов", - сказал он.

Создание отечественных стандартов

Эксперт пояснил, что речь при этом не идет о закрытии россиянам доступа к зарубежному образованию, а, скорее, о создании собственных центров выработки научной мысли, образовательных традиций и стандартов, которые будут определять будущее развитие фундаментальной науки во благо обеспечения национальной безопасности в сфере образования, исследовательской деятельности, защиты промышленности, перехода к реальному технологическому, индустриальному, промышленному суверенитету. При этом следует преобразовывать систему ключевого кадрового резерва не только в госструктурах, но и во всех отраслевых организациях, связанных с доступом к передовым разработкам отечественной инженерной школы. "Необходимо сделать фокус на формировании того поколения, которое будет прежде всего ориентироваться и опираться на национальные интересы Российской Федерации. Речь идет о защите нашего кадрового потенциала и интеллектуального суверенитета", - сказал Степанов.