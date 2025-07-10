Новак: РФ будет продолжать диалог с конструктивными политическими силами Молдавии

Вице-премьер России отметил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия настроена на развитие связей с Молдавией и сотрудничество со всеми политическими силами, которые отстаивают национальные интересы республики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

"Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с республикой Молдовой, продолжение диалога со всеми конструктивно настроенными политическими силами республики, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета, сохранения ее нейтрального статуса и укрепления дружественных отношений с нашей страной", - сказал Новак.

Он отметил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи. "Историческая традиция межгосударственных связей между Россией и Молдовой сложилась неслучайно - связи стран всегда укреплялись во всей общности интересов", - указал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках. "Ценим и стимулируем развитие межрегиональных связей между нашими странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного взаимодействия", - заключил он.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.