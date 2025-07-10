Ситников подал документы для регистрации на выборах главы Костромской области

Прием документов будет осуществляться до 18:00 19 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников прошел муниципальный фильтр и представил в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона. Об этом сообщила пресс-служба избиркома Костромской области.

"В избирательной комиссии Костромской области начался прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на выборах главы региона. Первым в комиссию документы представил действующий губернатор Сергей Константинович Ситников. Среди документов, установленных действующим законодательством, в поддержку выдвижения кандидата представлены подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных глав муниципалитетов, находящихся на территории области", - говорится в сообщении.

Избирком рассмотрит документы и в течение 10 дней и примет решение по поводу регистрации. Прием документов продолжится до 18:00 19 июля.

"Благодарю муниципальных депутатов всех районов и городских округов, кто поддержал мое выдвижение. Поддержка земляков, однопартийцев, руководства страны придает дополнительную уверенность в правильности принятого решения, выбранного курса развития региона. Она мотивирует работать лучше, стараться сделать больше для моей малой родины", - написал Ситников в Telegram-канале.

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Костромской области завершилось 8 июля. На выборы заявились пять кандидатов - действующий глава региона Ситников, его выдвинула партия "Единая России", заместитель директора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", пенсионер Юрий Миндолин от партии ЛДПР, секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии КПРФ Сергей Шпотин и депутат Костромской областной думы Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".