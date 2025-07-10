10 июля, 14:41,
обновлено 10 июля, 14:47

Лавров и Рубио откровенно обсудили урегулирование вокруг Украины, Иран и Сирию

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров. MANDEL NGAN/ Pool via REUTERS
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров
© MANDEL NGAN/ Pool via REUTERS
Глава МИД РФ и госсекретарь США провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио предметно обсудили украинское урегулирование, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам их встречи в Куала-Лумпуре.

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"В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - информировали в МИД.

Лавров и Рубио в ходе встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН также отметили важность продолжения работы по нормализации функционирования двусторонних дипмиссий. 

"Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий, - сказано в сообщении. - Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".

Главы внешнеполитических ведомств также подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление контактов, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения между РФ и США. 

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРубио, Марко