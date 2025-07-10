Володин: каждая фракция Госдумы может влиять на принимаемые решения

По словам председателя ГД, бывают ситуации, когда необходимо оперативно принять решения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Половиной комитетов Госдумы руководят депутаты оппозиционных фракций, это позволяет всем фракциям влиять на принятие решений, всесторонне рассматривать вопросы и помогает избежать ошибок. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, бывают ситуации, когда необходимо оперативно принять решения, но даже в этом случае они тщательно обсуждаются. "Это ценность, потому что от этого зависит качество принимаемых решений. <…> У нас каждая фракция может влиять на принимаемое решение, потому что 50% комитетов - это комитеты, которые возглавляют представители оппозиционных фракций, дает возможность учесть все мнения", - сказал он.

"Да, сложнее работать, но мы с вами в этом случае меньше ошибаемся и больше принимаем решений выверенных, более грамотных, более эффективных", - подчеркнул Володин.

Кроме того, он отметил, что в "Единой России" руководящие должности в комитетах занимают 42% депутатов, а в "Справедливой России - За правду" - 73%, "в ЛДПР немного меньше, где-то, наверное, порядка 70%". "Это дает возможность фракциям участвовать в обсуждении вопросов во всех комитетах, причем занимая должности как председателей, так и первых заместителей, заместителей - это тоже не случайно", - отметил председатель Госдумы.