Мишустин поздравил Никитина с назначением министром транспорта

Премьер-министр представил Андрея Никитина кабмину

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина, представил его членам нового коллегу - министра транспорта Андрея Никитина. Премьер поздравил чиновника с назначением и указал на важные направления работы.

"Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей. Думаю, он в дополнительном представлении не нуждается - вы его все хорошо знаете, - обратился Мишустин. - Андрей Сергеевич, хочу вас поздравить с назначением, пожелать удачи, успехов".

"Перед ведомством, которое вы возглавили, стоят масштабные задачи по развитию российской транспортной системы, укреплению связанности нашей большой страны, - описал премьер. - Рассчитываю, на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов".

Кандидатуру Никитина предложил на пост главы Минтранса президент РФ Владимир Путин. Руководитель министерства был утвержден на своем посту Государственной думой.