Путин провел очное совещание по итогам выпускной и вступительной кампании

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле очное совещание, в ходе которого обсудил завершение учебного года и подвел итоги выпускной и вступительной кампании. В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков.

"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже - поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие, - начал глава государства. - Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее жизнь продолжается, в том числе подготовка уже к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка".

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал на брифинге, что 10 июля во второй половине дня у Путина в Кремле ожидается совещание по вопросам образования, в котором примут участие министры просвещения и высшего образования и науки, а также вице-премьер Чернышенко.

Всего на ближайшее время было анонсировано два совещания, второе - по вопросам здравоохранения и демографии - также готовится в правительстве и должно, по словам Пескова, состояться в ближайшие дни.