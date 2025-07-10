Путин указал на разгар лета и попросил Чернышенко доложить о туризме

В правительстве ожидают 98 млн внутренних турпоездок в 2025 году, отметил вице-премьер России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на идущее к своему зениту лето и, пользуясь случаям, попросил на совещании в Кремле доклада профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко, также курирующий сферу образования, присутствует в Кремле вместе с профильными министрами Сергеем Кравцовым и Валерием Фальковым.

"С этими темами понятно, а сейчас уже середина почти июля - туристический-то сезон уже в разгаре, - заметил глава государства. - Как идет эта работа? Организованно?"

Чернышенко отчитался, что в 2025 году в правительстве ожидают 98 млн внутренних турпоездок - против 90 млн год назад. При этом кабмин надеется выполнить к 2030 году целевой показатель в 140 млн турпоездок.

"Вы как-то говорили и о развитии студенческого, научного и образовательного туризма", - напомнил президент и попросил вице-премьера привести данные о том, как развивается и это направление.