Восстановление сотрудничества и урегулирование на Украине. Итоги встречи Лаврова и Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели почти часовую встречу в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, восстановление российско-американского сотрудничества, а также ряд международных проблем.

ТАСС собрал основное из заявлений сторон.

Заявления МИД РФ

В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, Лавров и Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

Состоялся "предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем".

Стороны подтвердили "обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций", восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

Также на встрече была подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.

Диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен.

Заявления Рубио

Рубио отметил, что состоялся "честный разговор, важный": "Мы затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но это была тема номер один, которую мы обсудили".

Соединенные Штаты хотят "видеть дорожную карту" урегулирования украинского конфликта.

США остаются "вовлеченными в процесс", стороны обменялись "некоторыми идеями и комментариями", которые будут отправлены "обратно в Вашингтон".

Трамп "разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости" в вопросе окончания этого конфликта: "Мы надеемся, что это изменится".

Стратегия США на данном этапе состоит в том, чтобы продолжать свое участие в достижении мирного урегулирования и предлагать новые решения, поддерживая контакт со всеми сторонами: "Мы будем включаться в любое время, когда будет появляться возможность, как мы это сделали и сегодня".

Вашингтон не принимал политического решения больше не передавать оружия Украине, имел место обзор запасов и приостановка поставок: "Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий, таких, как те, что были с нашим участием на Ближнем Востоке. То есть не было политического решения не передавать вооружения Украине. Это был обзор, в ходе которого определенные боеприпасы были временно поставлены на паузу".

США полагают, что многие страны Европы могли бы передать Украине батарею Patriot, такие ЗРК есть, к примеру, у Германии и Испании.