Лавров пришел на традиционный гала-ужин АСЕАН в классической рубашке

На гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН министры надевают сшитые специально для них рубашки в национальном стиле страны, председательствующей в ассоциации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил традиционный гала-ужин АСЕАН в классической рубашке. Видео с мероприятия в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто", - написала дипломат.

По традиции на гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН министры надевают сшитые специально для них рубашки в национальном стиле страны, председательствующей в АСЕАН. Ранее, в 2022 году, Лавров уже появлялся на мероприятии в классическом костюме, так как сшитая для него камбоджийская рубашка не подошла ему даже после двух примерок.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Малайзии сроком на 1 год.