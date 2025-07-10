Слуцкий отметил раскол в Европарламенте на фоне голосования об отставке главы ЕК

Результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя по отношению к России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Голосование по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен внесло раскол в Европарламент. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - отметил Слуцкий.

Отклонение ЕП резолюции вряд ли изменит политический курс Брюсселя по отношению к России, указал Слуцкий.

"Результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя, на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика", - сказал он.

Глава думского комитета обратил внимание, что фон дер Ляйен уже возложила ответственность за голосование в Европарламенте по вотуму недоверия "на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией".

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, который официально был выдвинут в связи с обвинениями в коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.

За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 174 парламентария поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.