Рябков: БРИКС не является антиамериканским объединением

Замглавы МИД РФ отметил, что разговор "языком угроз" не даст результата

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объединение БРИКС не имеет антиамериканской составляющей, а разговор с партнерами и членами объединения "языком угроз" не даст результата. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции, отвечая на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против стран объединения.

"БРИКС - не антиамериканское объединение, ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей", - сказал высокопоставленный дипломат. "Язык угроз, манипуляции, если хотите, тем, что происходит и не происходит, в том числе на площадке БРИКС, это не тот язык, которым нужно разговаривать с участниками данного объединения", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД также отметил, что РФ не видит элемента новизны в угрозах Трампа импортными пошлинами государствам БРИКС.

По словам замминистра, "тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит на двусторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств". "Я думаю, это должно происходить путем нормального, спокойного диалога, должны находиться компромиссы и решения. Вот к этому мы призываем американскую сторону", - заключил Рябков.