Рябков: РФ и Бразилия согласны, что БРИКС может помочь построить "новый рай для всех"

Замглавы МИД уверен, что объединение уже занимает по праву место в ключевых центрах глобального управления

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва согласна с Бразилиа в том, что БРИКС может построить "новый рай для всех", заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

"Мы разделяем оптимизм президента Бразилии Лулы (Луиса Инасиу Лулы да Силвы - прим. ТАСС) относительно способности БРИКС содействовать созданию нового рая для всех", - процитировал высказывание руководителя Бразилии российский дипломат.

Рябков уверен, что БРИКС "уже занимает по праву место в ряду ключевых центров глобального управления", а голос его членов "в поддержку коренных интересов мирового большинства с каждым годом все более отчетливо звучит на международной арене".

Замглавы МИД также обратил внимание на то, что "участники саммита в очередной раз подтвердили твердую нацеленность на продвижение более представительного и справедливого многополярного международного порядка, достижения устойчивого развития, инклюзивного роста".