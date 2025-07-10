10 июля, 16:51,
обновлено 10 июля, 17:30

Рябков: РФ не видит новизны в угрозах Трампа пошлинами странам БРИКС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС
Замглавы МИД России отметил, что такие сигналы уже были раньше

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва не видит элемента новизны в угрозах президента США Дональда Трампа импортными пошлинами государствам БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

"Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны. Раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков также отметил, что БРИКС не является антиамериканским объединением, а разговор с партнерами и членами объединения "языком угроз" не даст результата. 

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