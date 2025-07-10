Рябков уверен, что категория стран - партнеров БРИКС будет расширяться

Замглавы МИД отметил, что, в частности, ближайшие соседи России обладают компетенциями, чтобы по всем вопросам практического взаимодействия двинуть дело объединения вперед

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Категория стран - партнеров БРИКС будет расширяться, от сотрудничества с ними участники объединения только выигрывают. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

"Мы уверены, что страны, вошедшие в первый круг партнеров <...> привнесут свои особые элементы добавленной стоимости в взаимодействие БРИКС, - сказал замминистра. - За ним, уверен, в дальнейшем последуют и другие".

Сейчас в статусе партнеров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Рябков выразил уверенность, что, в частности, ближайшие соседи России "обладают компетенциями, экспертизой, навыками, творческим подходом к тому, чтобы по всем вопросам практического взаимодействия: в экономике, в том же самом транспорте, в финансовой сфере, двинуть дело БРИКС вперед".

"Мы ожидаем их вклада буквально с первых месяцев вхождения в наш вот этот расширенный круг партнерства, и это уже происходит, и мы находим очень заинтересованный отклик, - отметил замглавы МИД РФ. - Мы от этого только выиграем".

При этом он призвал обратить внимание на интеграцию новых членов и стран-партнеров "в ткань сотрудничества по линии БРИКС". "БРИКС не может постоянно расширяться, - продолжил Рябков. - БРИКС не может постоянно увеличивать плоскости своего соприкосновения с теми странами, кто пока не вошел в объединение как полноформатный член, но готов работать в качестве государства-партнера. Это требует тоже определенной адаптации, если хотите, привычки в позитивном смысле слова. Будем это все нарабатывать".

О БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.