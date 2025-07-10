Рябков: шансы на продвижение инициативы зерновой биржи БРИКС весьма солидные

Москва заинтересована в том, чтобы эта инициатива была реализована, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что шансы на продвижение инициативы зерновой биржи в рамках объединения весьма солидные.

"Я думаю, что шансы на дальнейшее продвижение этой инициативы весьма и весьма солидные", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, предпринимаются ли конкретные шаги по созданию зерновой биржи БРИКС.

По словам замглавы МИД РФ, Москва заинтересована в том, чтобы эта инициатива была реализована. "Есть практическое продвижение в отношении определения того, как подобного рода структура будет функционировать, каковы ее рамки, каковы параметры, закладываемые в ее настройки, скажем так, изначально", - добавил Рябков.

"Концептуальные документы на этот счет имеются. Наши партнеры с нашими подходами знакомы, мы собираем реакцию, мы ведем диалог в формате всего БРИКС, потому что ясно, что такого рода начинания касаются не только производителей и крупнейших потребителей, но и вообще всех игроков на этом крайне важном рынке", - заключил дипломат.