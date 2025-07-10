10 июля, 16:45,
обновлено 10 июля, 17:03

Рябков убежден, что Россия и США вскоре согласуют новый раунд переговоров

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС
Сроки консультаций скоро определят, указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и США вскоре согласуют сроки третьего раунда консультаций по "раздражителям" в двусторонних отношениях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

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"Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены", - сказал он.

По словам Рябкова, "торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза".

О российско-американских консультациях

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов. 

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СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич