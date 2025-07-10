Рябков: РФ продолжит усилия по стабилизации обстановки вокруг Ирана

Москва ведет "интенсивнейший диалог" со всеми сторонами, которые в этой ситуации задействованы, отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская сторона продолжит прилагать усилия для стабилизации обстановки вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

"Мы в контакте с МАГАТЭ по этим вопросам. Я не стал бы называть это посреднической ролью. У нас роль шире, чем посредническая. Мы не просто оказываем какие-то добрые услуги и доносим сигналы от одной страны к другой. Это тоже бывает, но не это главное. Главное - это наш вклад в стабилизацию обстановки через помощь в поиске решений", - сказал он.

"Мы рассчитываем и дальше продолжать соответствующие усилия", - подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что Москва ведет "интенсивнейший диалог" со всеми сторонами, которые в этой ситуации задействованы. В этой связи он напомнил, что обстановка вокруг Ирана была одной из тем сегодняшней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

"Наши конкретные предложения, такие как предложения о вывозе обогащенного уранового продукта из Ирана в РФ для его последующей переработки, например, в топливо для атомных электростанций. И многое другое. И по линии МАГАТЭ тоже ведется такая поисковая работа. Посредничество - это лишь сегмент того, что нами предпринимается", - заключил замглавы МИД РФ.