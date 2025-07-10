Рябков не исключил новых обменов заключенными России и США

Специализированные структуры стран находятся в контакте по этому вопросу, указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новые обмены заключенными между Россией и США потенциально возможны, но пока точной информации на их счет нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я ничего не могу исключать в плане новых решений [по обмену заключенными], но пока нечего объявить на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Диалог между российской и американской сторонами на тему обмена заключенными идет, специализированные структуры стран находятся в контакте по этому вопросу, указал Рябков.

"Диалог на эту тему, он всегда идет не в режиме непрерывного обмена сигналами, а в режиме посыл и ответ. В промежутке проработка внутренняя, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Наши специализированные структуры находятся в контакте с американскими".

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая в телефонном разговоре обсудили обмен заключенными между РФ и США - 9 на 9 человек.

Договоренность лидеров двух стран по поводу обмена заключенными получила практическую реализацию еще зимой. Так, 13 февраля в РФ был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют, в обмен на Марка Фогеля, задержанного в РФ за перевозку наркотиков. 10 апреля состоялся обмен Артура Петрова, обвиненного в США в поставках электроники для российской армии, на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину.