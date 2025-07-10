Рябков: РФ учтет ядерное партнерство Британии и Франции в военном планировании

Замглавы МИД России отметил, что пренебрегать совокупным потенциалом этих государств в качестве ближайших союзников США по НАТО невозможно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия будет учитывать сотрудничество Великобритании и Франции в сфере ядерного сдерживания не только политически, но и в военном планировании. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас, когда подобного рода взаимодействие формализуется и ставится на стабильную солидную основу, мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков добавил, что пренебрегать совокупным потенциалом этих государств в качестве ближайших союзников США по НАТО невозможно. "Все это укладывается в общую и, прямо скажем, антироссийскую канву натовской политики", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Ранее в правительстве Соединенного Королевства заявили, что Великобритания и Франция углубят сотрудничество в области ядерного сдерживания, допустив возможность скоординированных действий в этой области. В британском правительстве также пообещали, что "любой противник, угрожающий жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может столкнуться с мощью [стратегических] ядерных сил обеих стран". Помимо этого, планируется также объявить об углублении сотрудничества Лондона и Парижа в области ядерных исследований при сохранении "совместных усилий по поддержанию международной архитектуры нераспространения ядерного оружия".