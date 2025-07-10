Рябков: БРИКС находится "на полном ходу"

Объединение движется к новым впечатляющим результатам, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объединение БРИКС сейчас находится "на полном ходу" и движется к новым впечатляющим результатам. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита группы в Рио-де-Жанейро.

"Работа продолжается, БРИКС на ходу, на полном ходу, и мы движемся к новым, я уверен, впечатляющим результатам", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что до конца бразильского председательства в БРИКС запланирован еще целый ряд профильных мероприятий экспертного и министерского уровня. Рябков добавил, что "вскоре пройдут встречи председателей верховных судов, глав налоговых и таможенных ведомств стран объединения".

Саммит БРИКС проходил в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.