Володин предложил ввести оценку воздействия законопроектов на демографию

Введение такой оценки, по словам председателя Госдумы, отвечает и целям реализации послания президента Владимира Путина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.

"Что касается демографии - это приоритет из приоритетов для нас. Мы должны подумать на следующей неделе в ходе правительственного часа <...> и будем обсуждать это: необходимость проведения оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений. Потому что, как эти решения будут сказываться на демографии? У нас есть такая тема по экономике, а по демографии почему нет?" - сказал Володин во время пленарного заседания.

Как указано на сайте Госдумы, он отметил, что этот критерий необходимо учитывать при подготовке всех законопроектов и нормативно-правовых актов, поскольку законодательно принимаемые решения влияют на демографию, и в том числе могут помешать задачам по ее улучшению. Введение такой оценки, по словам спикера Госдумы, отвечает и целям реализации послания президента и коррелируется с повесткой Государственной думы.