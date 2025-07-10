Рябков посоветовал учить матчасть тем, кто боится БРИКС

Психологи это могут как-то объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах, указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. БРИКС не имеет скрытой повестки, те, кто боится объединения, должны изучить матчасть. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.

"Мне жаль тех, кто внедряет подобного рода (о якобы опасности БРИКС - прим. ТАСС) концепции в публичный дискурс, в обсуждения на закрытых площадках, - сказал Рябков. - Это отражение ментальности, которую очень трудно переделать. Всегда нужен внешний враг, всегда нужен какой-то объект, с которым нужно вести борьбу".

"Наверное, психологи это могут как-то объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах, ощущением того, что даже если нет никаких признаков угрозы, все равно страх перед чем-то неизведанным пересиливает и заставляет на всякий случай бороться с этим чем-то новым и неведомым, - отметил заместитель главы МИД России. - У БРИКС нет скрытой повестки дня. Те, кто боится БРИКС, если называть вещи своими именами, должны просто читать то, что написано в документах. Они должны изучать матчасть, тогда, может быть, им станет легче. Можно параллельно еще какое-то успокоительное принять".