В России признали запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

Суд полностью удовлетворил требования Люблинского межрайонного прокурора

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд признал запрещенной для распространения на территории РФ информацию на сайтах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. <…> Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории РФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, основанием для обращения в суд стали результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы. На сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, Всероссийских проверочных работ в 2025 году.