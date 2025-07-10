Замглавы МИД РФ обсудил с главой МККК работу в ДНР и ЛНР

Встреча Сергея Вершинина и Мирьяны Сполярич состоялась в Женеве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич работу организации в РФ, включая ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи в Женеве.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам гуманитарного реагирования в ключевых регионах мира. Большое внимание при этом уделено дальнейшим параметрам деятельности МККК в России, включая ЛHP и ДНР", - отметили в МИД.

Собеседники рассмотрели развитие ситуации в Палестине, а также усилия по нормализации обстановки в Сирии.

"В ходе беседы подтверждена взаимная заинтересованность в развитии диалога по вопросам соблюдения международного гуманитарного права как по линии компетентных ведомств, так и экспертного сообщества", - добавили в дипведомстве.