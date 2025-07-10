Вершинин обсудил с гендиректором ВОЗ вопросы реформирования организации

Стороны также затронули тему вызовов, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече в Женеве обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, и вопросы реформирования ВОЗ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, итоги 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кадровую представленность России в организации. Также были затронуты актуальные вопросы реформирования ВОЗ, укрепления ее базового мандата и необходимость деполитизации экспертного диалога", - указали в министерстве.