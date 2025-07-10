МИД РФ: русский язык получил статус рабочего в МФОКК и КП

В российском дипведомстве обратили внимание, что Россия неоднократно выделяла добровольные взносы в бюджет организации "на лингвистическое обеспечение ее уставных мероприятий"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) закрепила за русским языком статус рабочего языка организации. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с генеральным секретарем организации Джаганом Чапаганом.

"В ходе встречи подписан меморандум о взаимопонимании между МИД России и МФОКК и КП. В соответствии с положениями этого документа и правилами процедуры федерации за русским языком закрепляется статус рабочего языка данной организации", - указали в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание, что Россия неоднократно выделяла добровольные взносы в бюджет организации "на лингвистическое обеспечение ее уставных мероприятий". "Начиная с 2025 года, финансирование устного и письменного перевода на русский язык в федерации будет осуществляться на регулярной основе, - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. - С удовольствием отмечено, что между МФОКК и КП и Российским Красным Крестом (РКК) также достигнуты договоренности о задействовании в этих целях Лингвистического центра РКК".

В МИД добавили, что по итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии "деполитизированного и конструктивного диалога по широкому спектру вопросов гуманитарного характера, договорились поддерживать регулярные контакты".