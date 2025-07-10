В Госсовете назвали три основных принципа работы для поддержки демографии

Это семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность, сообщил председатель профильной комиссии Госсовета Артем Здунов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность не только со стороны государственных структур, но и представителей бизнеса, а также общественных организаций являются основными принципами, ориентируясь на которые необходимо выстраивать работу по улучшению демографии, в том числе в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья". Об этом на форуме "Территория смыслов" сообщил председатель профильной комиссии Госсовета РФ, глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Основные принципы того, чтобы семья как наша основа, основа нашего общества, российского общества продолжала таковой оставаться, мы базируемся на трех основных позициях. Первая, ее озвучил наш президент, - семейноцентричность. <…> Второе - технологичность. Что подразумевает технологичность: мы не можем со всеми работать одинаковыми методами, одинаковыми технологиями. Поэтому сейчас <…> идет социологический опрос. <…> Третий принцип, который для нас важен, - максимальная вовлеченность всех, я бы сказал даже полная вовлеченность", - сказал он.

Здунов отметил, что под вовлеченностью подразумевается не только участие государственных органов власти, как федерального, так и регионального уровней, но и всех представителей бизнеса и общественных организаций. Кроме того, глава Мордовии пояснил, что под технологичностью имеется в виду принцип индивидуального подхода и выработки необходимых мер поддержки под определенные запросы конкретной семьи или гражданина. "Если привести пример - студенческие семьи - один запрос, семьи, у которых еще нет детей, - второй запрос. Женщины, которые хотели бы пойти на то, чтобы увеличить свою семью, но не хотят расставаться с работой, думают о карьере и взвешивают эти две позиции - третий запрос. <…> Запросы у всех разные, <…> конечно, нам на все нужно будет ответить", - добавил Здунов.

Принцип семейноцентричности, по словам главы профильной комиссии Госсовета, заключается в создании инфраструктуры, комфортной для семей с детьми. "Если речь идет о транспорте, значит, большой многодетной семье должно быть удобно добраться до места отдыха, до учебы. Если речь идет об образовании, должно удобно добраться до школы, иметь полноценное школьное и внеклассное обучение. То же самое про спорт, про инфраструктуру", - подчеркнул он.

О форуме

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" будет проходить в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем пять дней. Образовательная программа включает в себя лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В текущем году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).