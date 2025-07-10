Лавров: международные отношения должны основываться на правде

России пытаются навязать вымышленные схемы, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы международные отношения основывались на правде и честном анализе фактов, а не на каких-то вымышленных схемах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для документального фильма "ТАСС. Первые 120 лет" на телеканале "Россия-24".

"С самого начала на ТАСС возлагалась задача тесно работать с государством, если хотите, представлять интересы государства в медийном пространстве. Еще в 1916 году руководитель отдела печати МИДа Российской империи был введен в состав совета Петербургского телеграфного агентства. У нас теснейшее взаимодействие. ТАСС здесь абсолютно те же задачи решает, которые решаем мы, потому что мы хотим, чтобы международные отношения основывались на правде, на честном анализе фактов, а не на вымышленных каких-то схемах, которые нам пытаются навязать", - отметил Лавров.

В свою очередь глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, говоря о роли ТАСС в вопросах недопущения в текущей информационной повестке лжи, также подчеркнул неоспоримый вклад агентства. По его словам, то, что сегодня публикуется в интернет-сети, "в 99% случаев [представляет собой] помойку и бред, в котором тонет огромное количество людей, которые ни о чем не задумываются".

"В этом цифровом ГУЛАГе резко повышается роль достоверных информационных источников, - обратил внимание Ковальчук. - И таким источником было, есть и будет - что очень важно, в глазах думающих людей, в глазах людей, принимающих решения, - Телеграфное агентство Советского Союза".

100 лет назад, 10 июля 1925 г., постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР был образован центральный всесоюзный информационный орган - Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС).