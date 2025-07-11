В Госдуме считают незначительной последнюю поставку США ракет на Украину

Новая партия помощи Киеву не окажет влияния на вход СВО, считает депутат Леонид Ивлев

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Последняя поставка США оружия на Украину незначительна и не окажет влияния на ход СВО. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

8 июля агентство Associated Press сообщило, что решение Пентагона о приостановке военной помощи Украине застало президента США врасплох. Трамп был разочарован отсутствием должной координации между оборонным ведомством и Белым домом. 10 июля администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их сведениям, сейчас на Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS.

"По сообщениям СМИ, пауза в поставках американского оружия ВСУ закончилась, не успев начаться. Пентагон не сообщает Белому дому о приостановке поставок. Белый дом не несет за это ответственности, называет приостановку проверкой собственных арсеналов и, скрепя сердце, выделяет Украине десять ракет к пусковым установкам ЗРК Patriot, что в современной войне вообще-то ни о чем и ничего не значит. Был ли это эпатаж с сюрпризом или управленческий кризис в Белом доме развивается семимильными шагами, мы узнаем в ближайшее время", - сказал он.

The Washington Post также отмечает, что объемы военной помощи Украине сокращаются в последние месяцы в связи с отправкой последних траншей, одобренных еще при экс-президенте США Джо Байдене, и значительная ее часть может закончиться к концу лета 2025 года. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.