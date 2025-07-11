Для поддержания порядка и удержания своей власти в стране Владимир Зеленский использует не нормы закона, а силу летального оружия, сказал член парламентского комитета по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве говорит о потере страной своей государственности. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее СБУ подтвердила убийство своего сотрудника, сообщило издание "Телеграф". Перед этим бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в результате стрельбы в Киеве убит Воронич, в него выстрелили пять раз, в Киеве объявлен план "Перехват".

"Террористический украинский режим давно сделал нормой убийство высокопоставленных чиновников, силовиков, общественных деятелей и журналистов - не только прямо в центре Киева, но и далеко за его пределами. Это лишний раз свидетельствует о том, что по факту Украина остается недогосударством в форме некого террористического образования, во главе которого стоит не гарант конституции и порядка, а недопрезидент с авторитарными амбициями, компенсирующий свою несостоятельность изысканной жестокостью к наивному народу", - сказал Шеремет.

Он пояснил, что для поддержания порядка и удержания своей власти в стране Владимир Зеленский использует не нормы закона, а силу летального оружия. "Сегодня по уровню насилия, политической нестабильности, экономическому коллапсу и криминогенной обстановке Украина с большим отрывом лидирует, вырвав пальму первенства даже у ставшей [притчей] во языцех Сомали", - отметил депутат.