Украинская армия находится в сложном положении, но остается боеспособной, отметил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Возобновление поставок на Украину вооружения США не повлияет принципиально на ситуацию, в которой находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что США возобновили некоторые поставки вооружений Украине, по данным газеты The Washington Post, президент США Дональд Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений из списка Владимира Зеленского, который он предоставил на саммите НАТО в Гааге в июне.

"Дополнительная поставка вооружения, конечно, ВСУ поможет, [но] сказать, что принципиально поможет, - нет, вряд ли. ВСУ на данный момент находятся в сложном положении. При этом, как они были без этой поставки вооружения боеспособны, так и остаются вполне боеспособным организмом. Так или иначе, мы же видим, что продолжаются затяжные и довольно тяжелые бои сейчас по линии боевого соприкосновения", - сказал собеседник агентства.

При этом Бородай отметил, что удары Вооруженных сил РФ по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины могут оказать серьезное влияние на пополнение мобилизованными ВСУ. "Вполне эффективна была мера ракетных ударов по ТЦК. Эта мера может оказаться гораздо более радикально важной [для ВСУ], чем, например, очередная поставка западного вооружения", - сказал он.

По его словам, в рядах ВСУ сохраняются падение боевого духа и массовое дезертирство, и именно за счет дополнительной мобилизации украинская армия восполняет в настоящее время ряды.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, подчеркнув при этом, что США сами нуждаются в вооружениях. Агентство Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что решение Пентагона о приостановке военной помощи застало президента Трампа врасплох.

Об ударах по ТЦК

За последнее время взрывы произошли на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. 7 июля взрывы прогремели на территории сразу двух военкоматов - в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

На фоне наносимых ударов ВС РФ по ТЦК украинский депутат Артем Дмитрук отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране.