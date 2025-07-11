Лавров пообщался с Рубио в кулуарах заседания ВАС в Куала-Лумпуре

Главы внешнеполитических ведомств провели в столице Малайзии полноценные переговоры, которые продлились около часа

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио переговорили в кулуарах заседания глав МИД Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств 10 июля провели в столице Малайзии полноценные переговоры, которые продлились около часа. На полях мероприятия ВАС у Лаврова и Рубио состоялась короткая беседа "на ногах".

Короткий разговор прошел в позитивной атмосфере. Лавров улыбался, Рубио похлопал его по плечу, собеседники активно жестикулировали и в конце пожали друг другу руки. Кадры встречи распространила пресс-служба МИД РФ

Министр находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля, где принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН.