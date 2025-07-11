Эксперт Степанов: самолеты AWACS в Литве позволят НАТО вести разведку в тылах РФ

Четыре размещенных борта дальнего радиолокационного обнаружения и управления в литовском Шяуляе обеспечивают возможности перманентного рокадного мониторинга приграничного пространства, отметил специалист

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Размещенные на авиабазе Зокняй в литовском Шяуляе четыре натовских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) AWACS обеспечивают сбор разведывательных данных для планирования наступательных операций и диверсионной деятельности на территории Российской Федерации, в том числе в тыловых районах на стратегической глубине. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Это инструменты не просто мониторинга пространства, а выявления и приоритизации целей для последующего формирования потенциальных объектов для поражения высокоточными комплексами в рамках концепции мгновенного глобального удара, а также террористических атак силами киевского режима. Формируются дополнительные разведывательные возможности для обеспечения диверсионной деятельности противника в стратегической глубине территории Российской Федерации", - сказал он.

Эксперт добавил, что четыре самолета ДРЛОиУ AWACS, действующие вблизи границы РФ, обеспечивают возможности перманентного рокадного мониторинга приграничного пространства. Кроме того, ведется контроль воздушного пространства - Boeing E-3A от НАТО может обнаруживать низколетящие цели в радиусе 400 километров, а высоколетящие - в радиусе 520 километров.

При этом осуществляется как изучение и фиксация возможных перемещений ВС РФ, так и контроль возведения военной инфраструктуры стратегического значения, в том числе элементов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), размещения на российских аэродромах военной техники, в том числе компонентов ядерной триады.

Степанов напомнил, что до размещения AWACS в Литве значимым шагом развертывания дополнительной разведывательной инфраструктуры явилось направление на постоянное расквартирование в Финляндии стратегического разведывательного дрона последнего поколения Global Hawk, предназначенного для контроля де-факто всей европейской части Российской Федерации. Эксперт делает вывод, что такая концентрация разведывательных возможностей вблизи российского приграничья может говорить о существенном изменении подходов и переносе акцента на реализацию комплексных мероприятий стратегической разведки с применением воздушного компонента. Это в свою очередь выступает очевидным признаком подготовки Североатлантического альянса к стратегической наступательной операции на российском направлении.