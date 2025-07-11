Лавров: РФ призвала к продлению перемирия между Ираном и Израилем без перерывов

Глава МИД России также отметил важность неповторения таких пренебрежительных действий по отношению к основополагающим документам, как ДНЯО

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Россия призвала, чтобы режим прекращения огня между Ираном и Израилем продолжался без каких-либо перерывов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов", - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, РФ также призвала к тому, чтобы, несмотря на ущерб и урон, которые были нанесены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантиям, которые дает МАГАТЭ в отношении подконтрольных объектов, постараться исправить ситуацию, перевести ее в политическое русло и все проблемы решать исключительно путем переговоров. "Это, кстати, очень важно, чтобы не повторялось больше таких пренебрежительных действий по отношению к основополагающим документам, которые призваны обеспечивать доступ к мирному использованию ядерной энергии без каких-либо попыток и искушений обладать ядерным оружием, технологиями производств ядерного оружия", - обратил внимание глава МИД РФ.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.