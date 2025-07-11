Лавров назвал лицемерием призывы сохранить статус-кво по тайваньской проблеме

По словам главы МИД РФ, статус-кво для Запада - это отношение к Тайваню как к независимому государству

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Заявления ряда западных стран о сохранении статуса-кво по тайваньской проблеме являются лицемерием, которое очевидно для любого, кто мало-мальски знаком с этим вопросом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Китайский министр [иностранных дел] Ван И также упомянул достаточно развернуто ситуацию вокруг Тайваня, жестко подчеркнув непреложность окончательного урегулирования тайваньской проблемы на основе концепции единого китайского государства. Обратили на себя внимание слова некоторых наших западных коллег, которые и раньше произносились, о том, что они уважают принцип одного Китая, но нельзя менять статус-кво. Это лицемерие, которое очевидно для любого, кто мало-мальски знаком с этой проблемой и с тем, как Запад сейчас действует в отношениях с Тайванем", - сказал Лавров.

По словам главы российской дипломатии, "статус-кво для Запада - это, по сути, отношение к Тайваню как к независимому государству". "Поэтому мы подтвердили сегодня в очередной раз непреложность нашего подхода в поддержку позиции Пекина и нашу готовность всячески содействовать эту позицию реализовывать", - добавил он.