Саммит Россия - АСЕАН пройдет в октябре

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что саммит состоится в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоится в октябре в Малайзии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Саммит Россия - АСЕАН запланирован на октябрь, здесь же в столице Малайзии", - указал министр. Кроме того, Лавров выразил надежду, что на саммите будет утвержден четвертый стратегический план по реализации стратегического партнерства между Россией и АСЕАН.

Россия и АСЕАН имеют пятилетний комплексный план по реализации стратегического партнерства, нынешний документ действует до 2025 года. Летом 2024 года Лавров говорил, что стороны приступили к подготовке нового пятилетнего плана.

АСЕАН - региональное межправительственное объединение 10 стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Оно было образовано в 1967 году.