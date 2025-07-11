Лавров: Россия учтет во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы

Глава МИД РФ обратил внимание на милитаристский курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца и проявления нацизма в Европе

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Москва будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы.

На пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на милитаристский курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца и проявления нацизма в Европе. "Если Европа опять к этому идет - печально. Мы будем это в полной мере учитывать во всех сферах своего планирования", - пообещал глава МИД РФ.

Лавров рассказал, что интересовался, "как в свое время Европа воспринимала ту же Германию". Российский министр процитировал передовую статью из шведской газеты Aftenbladet 22 июня 1941 года: "Германия разорвала свои оковы и с новыми силами вышла на свободу, навстречу своей европейской и исторически значимой миссии - раздавить красный режим, который создает угрозу самой сути свободы". "То есть воспринимали нацистов как символ свободы", - констатировал глава МИД РФ.